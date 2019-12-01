Ataque armado deja a una persona sin vida y un herido en Apatzingán, Michoacán

Ataque armado deja a una persona sin vida y un herido en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 16:13:22
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Apatzingán, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Un joven de 24 años murió y un hombre de 47 años resultó herido tras un ataque con armas largas registrado la noche de este viernes en la colonia Ferrocarril. En el lugar, aseguraron 46 casquillos percutidos de dos calibres distintos.

Al respecto se informó que dichas agresión ocurrió sobre la Privada de Acatita, cerca de la calle Libertad, donde las ráfagas alertaron a los vecinos, quienes pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Al arribar, elementos policiales encontraron sobre la calle a  Gregorio Iván de 24 años, quien presentaba múltiples impactos de bala y ya no tenía signos vitales. Los uniformados delimitaron la zona para preservar los indicios.

Paramédicos  auxiliaron a Enrique  de 47 años, y lo trasladaron al Hospital Regional de Apatzingán. Ambas víctimas se encontraba dentro de su domicilio cuando se registró el ataque. 

Personal de la  Fiscalía de Michoacán localizaron 22 casquillos calibre .223, otros 24 de calibre 7.62 milímetros y una ojiva, que fueron embalados para su análisis.

El cuerpo del individuo fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

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