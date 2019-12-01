Detectan gripe aviar en granja de Yucatán; sacrifican más de 225 mil gallinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 18:24:43

Umán, Yucatán, 7 de noviembre de 2026.- Un brote de gripe aviar fue detectado en una granja productora de huevo en el municipio de Umán, Yucatán, donde las autoridades ordenaron retirar más de 225 mil gallinas como medida para evitar que el virus se extienda a otras instalaciones.

El caso fue confirmado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 5 de noviembre, luego de que se reportara la muerte inusual de 862 aves. Luego de realizar los análisis correspondientes, se confirmó la presencia del virus H5N1.

De acuerdo con la dependencia, la granja tenía un total de 225 mil 860 gallinas ponedoras, por lo que se decidió retirar todas las aves del lugar, además de limpiar y desinfectar las instalaciones.

Como parte de las acciones para evitar nuevos casos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) estableció una zona de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la granja y comenzó a revisar otros establecimientos cercanos para descartar que también estén afectados.

Ante esta situación, la Secretaría de Agricultura aseguró que el brote no representa un riesgo para el suministro de huevo y carne de pollo en México, por lo que ambos productos pueden seguir consumiéndose con normalidad.

Las autoridades también investigan cómo llegó el virus a la granja y revisan zonas cercanas a las que suelen llegar aves migratorias durante esta temporada.