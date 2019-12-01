Cae “El Bolillo”, presunto líder criminal ligado a extorsiones y homicidios en Michoacán

Los Reyes, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil detuvieron en flagrancia por posesión de droga y un arma de fuego a Fausto Alejandro “N”, alias “El Bolillo”, identificado como presunto líder de una organización criminal con presencia en la región de Los Reyes, Zamora y Jacona. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El detenido es señalado como un presunto generador de violencia de alta peligrosidad, investigado por su posible participación en actividades de extorsión contra empresarios, productores aguacateros, agricultores, empacadores de berries y ganaderos de la región, a quienes presuntamente exigía el pago de cuotas ilícitas para permitirles desarrollar sus actividades económicas.

Además, el investigado al parecer se encuentra relacionado con el homicidio de una activista ocurrido el 10 de enero de 2024 en Zamora.

Durante la intervención fueron asegurados una pistola calibre 9 milímetros, un cargador, 26 cartuchos útiles de distintos calibres y 19 envoltorios con una sustancia con características propias de la metanfetamina, además de un teléfono celular y una bolsa personal.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos.