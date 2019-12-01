Tiroteo en zona turística de Polonia deja seis personas sin vida y 16 heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 17:23:53

Cracovia, Polonia, 7 de noviembre de 2026.- Un ataque armado registrado este sábado 7 de noviembre en la Plaza Mayor de Cracovia, en Polonia, dejó seis personas sin vida y otras 16 heridas, luego de que un hombre disparara contra quienes se encontraban en este concurrido sitio turístico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas (hora local), cuando el agresor llegó en un automóvil y comenzó a disparar contra turistas y personas que paseaban por la zona. En ese momento, varias terrazas se encontraban llenas de visitantes.

Después de realizar los disparos, el hombre intentó escapar a bordo del vehículo, pero fue alcanzado por policías. Durante el enfrentamiento con los agentes, resultó herido y posteriormente fue llevado a un hospital.

Entre las personas lesionadas se encuentran dos policías. Tras lo ocurrido, los servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a hospitales, incluso con apoyo de helicópteros.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que recibía información sobre lo sucedido por parte del ministro del Interior, mientras que las autoridades comenzaron a investigar lo ocurrido para conocer qué motivó el ataque.

Por su parte, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, expresó su preocupación por los hechos y manifestó su apoyo a las víctimas, los heridos y sus familiares. También informó que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional se dirigía a Cracovia para dar seguimiento a la situación.