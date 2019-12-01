Detienen a segundo presunto implicado en doble homicidio ocurrido en Pátzcuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 10:53:16
Morelia, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- Valentín “N”, quien es señalado de ser el segundo presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado de dos hombres y de causar lesiones a tres personas más, en hechos ocurridos en el municipio de Pátzcuaro, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 30 de enero de 2020, Carlos P., Emmanuel Isaías S., Eugenio M., Paola Saray H. y Sergio S. se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Río Tehuantepec, de la colonia Vista del Lago, cuando irrumpió Jaime Antonio “N” -actualmente vinculado a proceso- quien accionó un arma de fuego en su contra y posteriormente huyó del lugar.

A consecuencia de la agresión, Carlos P. y Emmanuel Isaías S. perdieron la vida, mientras que Eugenio M., Paola Saray H. y Sergio S. resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a recibir atención médica.

Tras los hechos, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso inició las indagatorias, mismas que permitieron establecer la posible participación de Valentín “N”. Con base en ello, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El investigado fue detenido por agentes de la Policía de Investigación y presentado ante el Juez de Control, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica.

