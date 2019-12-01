En Tzintzuntzan, Michoacán aprehenden a policía auxiliar; estaba presuntamente ebrio y accionó un arma de fuego

En Tzintzuntzan, Michoacán aprehenden a policía auxiliar; estaba presuntamente ebrio y accionó un arma de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:50:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tzintzuntzan, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- En presunto estado de ebriedad y en posesión de un arma de fuego la cual accionó, fue aprehendido un elemento de la Policía Auxiliar, en el municipio de Tzintzuntzan, Michoacán.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Municipal fueron alertados de que en el muelle denominado Ucazanaztacua, se habían registrado detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron uniformados quienes requirieron a Joel L., de 27 años el cual manifestó ser policía auxiliar de Huiramba, mismo que estaba en presunto estado de ebriedad y al cual se le aseguró un arma de fuego.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Congreso de Michoacán recibe propuesta para designación en presidencia municipal de Uruapan
De los detenidos en protestas en el Centro Histórico de Morelia, solo dos permanecen ante Juez de Control
Comentarios