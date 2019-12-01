En Tzintzuntzan, Michoacán aprehenden a policía auxiliar; estaba presuntamente ebrio y accionó un arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:50:12

Tzintzuntzan, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- En presunto estado de ebriedad y en posesión de un arma de fuego la cual accionó, fue aprehendido un elemento de la Policía Auxiliar, en el municipio de Tzintzuntzan, Michoacán.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Municipal fueron alertados de que en el muelle denominado Ucazanaztacua, se habían registrado detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron uniformados quienes requirieron a Joel L., de 27 años el cual manifestó ser policía auxiliar de Huiramba, mismo que estaba en presunto estado de ebriedad y al cual se le aseguró un arma de fuego.

Finalmente el requerido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.