Congreso de Michoacán recibe propuesta para designación en presidencia municipal de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:27:02
Morelia, Michoacán, a 04 de noviembre del 2025.- La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán recibió la propuesta para asumir de manera sustituta la Presidencia Municipal de Uruapan.

La propuesta se trata de la ciudadana Grecia Itzel Quiroz García, la cual fue formalizada a través de oficio por parte del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, donde pide se someta a consideración del pleno.  

Tras su recepción la propuesta será turnada a la Comisión de Gobernación para su correspondiente estudio, análisis y dictamen, para que posteriormente se pueda votar por las y los integrantes de la legislatura. 
 
Con esto la 76 Legislatura del Congreso del Estado ratifica su compromiso para garantizar la paz y el fortalecimiento de las instituciones.   

La presidenta del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini Torres, remarcó que el procedimiento se llevará con estricto apego a la legalidad, y también poniendo por delante el interés de las michoacanas y michoacanos.   

Así, la diputada presidenta adelantó que se prevé que esta semana sesione el pleno para abordar este tema.

