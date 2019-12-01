De los detenidos en protestas en el Centro Histórico de Morelia, solo dos permanecen ante Juez de Control

Morelia, Michoacán, 4 de octubre del 2025.- La representación social informo que con relación a las ocho personas que el pasado domingo fueron puestas a disposición por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tras ser detenidos por hechos constitutivos de delito en el Centro Histórico, este día resolvió ejercer acción penal en contra de uno de ellos, por el delito de sabotaje y daño en las cosas; uno más cuenta con orden de aprehensión por fraude.

Una vez agotados los actos de investigación inicial con relación a los hechos ocurridos en Palacio de Gobierno, tras el ingreso violento de un grupo de personal, la Fiscalía obtuvo datos objetivos que acreditan la probable participación de Raúl “N”, en el delito de sabotaje y daño en las cosas, conducta por la que determinó el ejercicio de la acción penal y en próximas horas será conducido ante el órgano jurisdiccional.

Por lo que corresponde a las siete personas restantes, se determinó la libertad; sin embargo, por lo que se refiere a Pedro R., se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, por el delito de fraude.

La Fiscalía General mantendrá abierta la Carpeta de Investigación para la incorporación de datos de otras personas que participaron en los hechos que fueron denunciados ante el Ministerio Público.