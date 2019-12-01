Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:27:46

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre del 2025.- El fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, nombró a Gerardo Andrés Herrera Pérez, como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Herrera Pérez se ha distinguido en su carrera por su trabajo con diversos grupos vulnerados de la sociedad como las personas de la tercera edad; niñas, niños y adolescentes; personas con preferencias sexuales distintas, mujeres, indígenas y reclusos.

Además, fue de los primeros luchadores sociales en realizar trabajos con enfoque de inclusión y fue quien impulsó la caminata con personas con discapacidad.

Así mismo, fue el primer galardonado con el Presea Michoacán el Mérito en Derechos Humanos por su trayectoria en materia de protección, respeto y promoción de los derechos humanos.