Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:33:42

Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre 2025.- Elementos de la Policía Estatal, aseguraron cerca de 500 mil litros de procedencia ilícita, y realizaron la detención de una persona, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

Policías estatales realizaban recorridos de vigilancia, y sobre el kilómetro 21 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, visualizaron una pipa al exterior de un inmueble.

De inmediato se aproximaron para realizar la investigación, y fue que se percataron que la unidad pesada, tenia en su interior, hidrocarburo de procedencia ilícita, por lo que rápidamente la aseguraron y procedieron a realizar la detención de la persona.

Posteriormente con una orden, se ingresó al inmueble, en donde se aseguraron cerca de 500 mil litros de hidrocarburo, vehículos, bidones, así como cubitanques, los cuales ya quedaron bajo resguardo de la autoridad federal.