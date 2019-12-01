Detienen a rector de la Universidad Autónoma de Campeche por presunta posesión de sustancias ilícitas

San Francisco de Campeche, Campeche, a 12 de enero de 2026.- La mañana de este lunes fue detenido José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por presunta posesión simple de drogas, hecho que derivó en un enfrentamiento entre integrantes del Consejo Universitario y autoridades estatales, a quienes acusan de intervenir indebidamente en la vida interna de la institución.

De acuerdo con los reportes, la detención ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre personas armadas que se desplazaban en una camioneta. Tras la revisión del vehículo, los agentes localizaron presuntos enervantes, aunque no se especificó el tipo ni la cantidad de la sustancia asegurada.

El fiscal general del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, confirmó que en la unidad viajaban el rector Abud Flores, su esposa y su chofer, quienes fueron asegurados por las autoridades.

Ante estos hechos, el Consejo Universitario de la UACAM manifestó su rechazo a la detención del rector, al calificarla como “profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que deben prevalecer en un Estado de Derecho”.

Asimismo, denunciaron que tras el arresto, “personal ajeno a esta Universidad ha intentado citar a este Consejo a una sesión, con el aparente propósito de destituir al titular de la rectoría, en una sede alterna al de esta Universidad. Tal proceder constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución”.

Los consejeros universitarios exigieron respeto pleno a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche, el cese inmediato de cualquier intento de injerencia externa y la liberación del rector José Alberto Abud Flores, “en pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso”.