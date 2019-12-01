Detienen a presunto operador de grupo delictivo de Sonora en posesión de estupefacientes

Detienen a presunto operador de grupo delictivo de Sonora en posesión de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:17:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nogales, Sonora, a 21 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó a un hombre identificado como Francisco Ernesto “N”, de 50 años de edad, señalado de ser un operador de un grupo criminal que opera en Sonora.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso, considerado un objetivo prioritario, fue detenido en un operativo realizado la colonia Buenos Aires, de la ciudad de Nogales, Sonora.

Se dio a conocer que la acción operativa fue por agentes que  ingresaron al domicilio y detuvieron a Francisco Ernesto, en posesión de 40 dosis de drogas.

El sujeto detenido es señalado como operador de Los Gigios, célula delictiva relacionada con los delitos de privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a una persona a pocos metros de primaria en Celaya, Guanajuato; hay 2 heridos
con homicidio de subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, suman más de 30 agresiones contra autoridades este 2025
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
UNICLA Apatzingán suspende clases y actividades por inseguridad en el municipio
Más información de la categoria
Confusión y duelo en el mundo sonidero: aclaran quién fue el “Medio Metro” que murió en Puebla
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
Dan golpe de 756 mdp al crimen; aseguran estupefacientes y sustancias químicas en Sinaloa
Encarcelan a Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia por financiamiento ilegal de su campaña en 2007
Comentarios