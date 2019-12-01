Detienen a presunto operador de grupo delictivo de Sonora en posesión de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:17:27

Nogales, Sonora, a 21 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó a un hombre identificado como Francisco Ernesto “N”, de 50 años de edad, señalado de ser un operador de un grupo criminal que opera en Sonora.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso, considerado un objetivo prioritario, fue detenido en un operativo realizado la colonia Buenos Aires, de la ciudad de Nogales, Sonora.

Se dio a conocer que la acción operativa fue por agentes que ingresaron al domicilio y detuvieron a Francisco Ernesto, en posesión de 40 dosis de drogas.

El sujeto detenido es señalado como operador de Los Gigios, célula delictiva relacionada con los delitos de privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales.