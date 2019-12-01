Detienen a presunto homicida de un adolescente en Zamora, Michoacán: Crimen se dio tras una discusión 

Detienen a presunto homicida de un adolescente en Zamora, Michoacán: Crimen se dio tras una discusión 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 23:02:46
Zamora, Mich., a 16 de enero de 2026.– Como resultado de trabajos de investigación ministerial, la Fiscalía General del Estado de Michoacán logró la detención de Juan Daniel “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un adolescente de 17 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2024 en la colonia Salinas de Gortari, donde la víctima se encontraba frente a un domicilio cuando el ahora detenido arribó al lugar a bordo de una motocicleta.

Tras sostener una discusión, el agresor presuntamente sacó un arma de fuego, con la que amenazó al menor y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía permitieron recabar datos de prueba suficientes para establecer la posible participación de Juan Daniel “N” en el crimen, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante un Juez de Control. Dicho mandato judicial fue cumplimentado por agentes investigadores de la institución.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

