Abren fuego contra la fachada de una vivienda en inmediaciones del aeropuerto de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 22:40:08

Uruapan, Mich., a 16 de enero de 2026.– Un ataque armado registrado durante la noche de este viernes, generó alarma entre vecinos de la colonia Ejército Mexicano, luego de que individuos armados dispararan contra un domicilio particular y huyeran del lugar sin dejar personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego contra la fachada de un inmueble ubicado sobre la calle General Cándido Aguilar, provocando afectaciones visibles en muros, puertas y ventanas.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal, junto con otras corporaciones de seguridad, acudieron a la zona y confirmaron los daños ocasionados por impactos de arma de fuego. En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribó posteriormente para realizar las diligencias correspondientes, levantar evidencias balísticas e iniciar una carpeta de investigación que permita esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Las autoridades informaron que, pese a la intensidad de la agresión, no se reportaron víctimas, quedando el hecho únicamente en daños materiales. El caso ya es investigado conforme a los protocolos legales.