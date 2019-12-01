Abren fuego contra la fachada de una vivienda en inmediaciones del aeropuerto de Uruapan, Michoacán

Abren fuego contra la fachada de una vivienda en inmediaciones del aeropuerto de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 22:40:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 16 de enero de 2026.– Un ataque armado registrado durante la noche de este viernes, generó alarma entre vecinos de la colonia Ejército Mexicano, luego de que individuos armados dispararan contra un domicilio particular y huyeran del lugar sin dejar personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se desplazaban en una motocicleta y abrieron fuego contra la fachada de un inmueble ubicado sobre la calle General Cándido Aguilar, provocando afectaciones visibles en muros, puertas y ventanas.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal, junto con otras corporaciones de seguridad, acudieron a la zona y confirmaron los daños ocasionados por impactos de arma de fuego. En el sitio fueron localizados varios casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada para preservar los indicios.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán arribó posteriormente para realizar las diligencias correspondientes, levantar evidencias balísticas e iniciar una carpeta de investigación que permita esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Las autoridades informaron que, pese a la intensidad de la agresión, no se reportaron víctimas, quedando el hecho únicamente en daños materiales. El caso ya es investigado conforme a los protocolos legales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a presunto homicida de un adolescente en Zamora, Michoacán: Crimen se dio tras una discusión 
Abren fuego contra la fachada de una vivienda en inmediaciones del aeropuerto de Uruapan, Michoacán
Desactiva la FGR 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en Jalisco
Fuerte accidente de un camión en carretera de Veracruz, deja al menos 20 personas heridas
Más información de la categoria
Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela firmó un contrato para la comercialización y exportación de gas LP
Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
“Fanny Arreola y Morena nos dejaron sin trabajo”: Toman cientos las calles de Apatzingán, Michoacán, tras despido masivo de trabajadores; exigen la intervención del Gobernador
Refuerza Michoacán seguridad penitenciaria con entrega de unidades de traslado a penales
Comentarios