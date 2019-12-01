Desactiva la FGR 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en Jalisco

Desactiva la FGR 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en Jalisco
16 de Enero de 2026
Guadalajara, Jalisco, a 16 de enero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que fueron localizadas y desactivadas 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en distintos puntos de tres municipios del estado de Jalisco.

Estas acciones se realizaron en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de los operativos para combatir el robo de combustible, conocido como huachicol, en el poliducto Salamanca-Guadalajara.

En un primer informe, la dependencia federal señaló que se inició una carpeta de investigación “contra quien o quienes resulten responsables”, por delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, luego de que se detectaran seis tomas ilegales en el municipio de Degollado, a la altura de dicho poliducto.

Posteriormente, en un segundo comunicado, la FGR reportó el hallazgo de cuatro tomas clandestinas más en el municipio de Tototlán.

En una tercera notificación, la autoridad federal informó sobre la inhabilitación de otras tres tomas ilegales en el municipio de Tala, también en las inmediaciones del poliducto Salamanca-Guadalajara.

La Fiscalía precisó que, en los tres casos, los hallazgos derivaron de reportes realizados por personal de Seguridad Física de Pemex, quienes notificaron al Ministerio Público Federal. Asimismo, indicó que no se registraron personas detenidas durante los operativos.

Finalmente, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúa “la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho”.

