Bomberos voluntarios extinguen fuego de una vivienda en Zacapu, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 00:31:02
Zacapu, Mich., a 16 de enero de 2026.– La noche de este viernes se registró un incendio al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Justo Mendoza, lo que provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona detectaron el fuego y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, ante el riesgo de que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

Al sitio acudió personal de Bomberos Voluntarios Lince Zacapu, quienes encontraron el incendio activo y de inmediato iniciaron las labores de control y sofocación. Paralelamente, elementos de la policía municipal acordonaron el área para resguardar a la población y evitar el ingreso de personas a la zona de peligro.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir el fuego por completo, confirmando que el siniestro dejó únicamente afectaciones materiales y que no se registraron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del incendio, por lo que se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del hecho.

