Detienen a presunto homicida de alumno del CCH Sur; estaba hospitalizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:45:58

Ciudad de México, a 11 de octubre 2025.- Lex Ashton “N”, presunto homicida de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, fue detenido la tarde-noche del 10 de octubre, tras recibir el alta médica.

El sospechoso de asesinato e intento de homicidio contra un trabajador de la institución educativa citada, fue capturado por las autoridades cuando salió del Hospital General Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo internado por lesiones.

El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 19 años de edad, está señalado “por el delito de homicidio calificado y el de tentativa de homicidio”, según información oficial.

Se dio a conocer que Lex Ashton “N” fue trasladado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.

El pasado 22 de septiembre, el ahora detenido ingresó al CCH Sur y atacó con una guadaña a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar y a un trabajador del plantel que intentó detenerlo, quien se encuentra en el hospital.

Luego del hecho, el supuesto agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó de un tercer piso, lo que le provocó un coágulo en la cabeza y fracturas en ambas piernas.

Cabe señalar que Lex Ashton “N” estaría ligado a grupos incel, ecosistemas de la manosfera que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.