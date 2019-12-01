Autoridades prometen mejorar seguridad en carreteras tras bloqueos de transportistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:28:46

Ciudad de México, a 3 de diciembre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se comprometió a mejorar la seguridad en las carreteras del país tras sostener una reunión con transportistas que hace unos días realizaron bloqueos a nacional junto con agricultores.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal comentó que tras el encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció el compromiso “de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”.

Además, el secretario García Harfuch indicó que, en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó “reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”.

De igual forma, adelantó que se integrarán acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito.

Por último, aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte “para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados”.