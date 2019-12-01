Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación, según encuesta QM–HMG

Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación, según encuesta QM–HMG
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:36:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 3 de diciembre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluirá el año con una aprobación ciudadana del 73%, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.

A la pregunta “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo?”, 73% respondió estar “de acuerdo”, 16% “en desacuerdo”, 7% “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 4% “no sabe/no contestó”.

El resultado se publica en el marco del séptimo aniversario de la autodenominada Cuarta Transformación y previo a una concentración ciudadana en el Zócalo en apoyo al gobierno federal.

La tendencia se mantiene estable respecto a mediciones previas: en noviembre, esta casa editorial registró 72% por ciento de aprobación para la titular del Ejecutivo, cuando el gobierno desplegaba apoyo a los damnificados por las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Cabe destacar que el levantamiento se realizó del 20 al 24 de noviembre, mediante 800 entrevistas telefónicas a nivel nacional entre personas mayores de edad. El estudio tiene un margen de error de +/-3.5% y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en la autopista de Occidente deja al menos; una persona sin vida
Autoridades prometen mejorar seguridad en carreteras tras bloqueos de transportistas
Detienen a presunto generador de violencia en Chihuahua; tiene orden de extradición en EEUU
Plaza Arkana bajo fuego: doble homicidio desata rumores sobre el apellido Quintero
Más información de la categoria
40 horas laborales en México hasta el 2030; se reducirán gradulmente, afirma Gobierno de México
Salario mínimo en México subirá a 315.04 pesos en 2026; equivale a 9 mil 582 pesos mensuales
Indignación en Edomex: usan ambulancia del IMSS–Bienestar para cargar loseta
Claudia Sheinbaum cierra 2025 con 73% de aprobación, según encuesta QM–HMG
Comentarios