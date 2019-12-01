Indignación en Edomex: usan ambulancia del IMSS–Bienestar para cargar loseta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:45:32
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 3 de diciembre del 2025.- Un video que circula en redes sociales muestra a varias personas descargando material para construcción de una ambulancia del IMSS-Bienestar en la colonia Sección Parques, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Las imágenes, que se volvieron virales, exhiben cómo la unidad oficial es utilizada presuntamente como vehículo de flete, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos públicos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los hechos o posibles sanciones.

Así mismo, el IMSS-Bienestar no se ha pronunciado acerca del caso.

