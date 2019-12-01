Detienen a Pablo “N”, policía municipal señalado por el asesinato de una familia en Jalisco; suman cuatro elementos detenidos por el caso

Zapopan, Jalisco, a 20 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que fue detenido Pablo “N”, elemento de la policía municipal, el cual, es uno de los implicados en el homicidio de una familia entera en San Cristóbal de la Barranca, en Jalisco, hechos ocurridos en el mes de julio.

El pasado 9 de julio en la colonia Magdalena, en Zapopan, al menos 4 hombres irrumpieron en un domicilio de dicho lugar, esto para privar de la libertad a una familia entera, para después, trasladarlos al kilometro 23 de la carretera federal en San Cristóbal, y ultimarlos.

Luego de las investigaciones pertinentes se confirmó que, los implicados en este delito eran Policías Municipales, de los cuales los primeros tres, fueron detenidos el pasado 14 de julio.

Fuentes oficiales confirmaron que con esta persona, ya son cuatro los detenidos por el caso, e indicaron que los primeros detenidos, identificados como José Ángel “N”, Christian Oswaldo “N” y Mario Alberto “N”, han sido ya, vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada.

La Fiscalía del Estado, informa que los procesados están señalados de ser los presuntos responsables del asesinato de un hombre y una mujer de 35 y 34 años de edad respectivamente, y de dos menores de edad; una niña de 13 años de edad y un niño de 2 años.