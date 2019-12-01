Detienen a odontólogo que habría extorsionado a una cadena comercial en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 27 de marzo del 2026.- Con base en el marco del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con apoyo de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), detuvo a un odontólogo presunto responsable de extorsión, cometido en agravio de una cadena comercial de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 11 de noviembre, Manuel Alberto “N” ingresó a una tiende de conveniencia ubicada en colonia Las Palmas, y solicitó realizar un depósito por la cantidad de 10 mil pesos; sin embargo, al solicitarle el numerario, el profesionista sacó un arma de fuego con la que obligó a la empleada a realizar dicho trámite sin realizar el pago. Tras cometer el delito el ahora detenido se retiró del establecimiento.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Apatzingán, que dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente y recabó datos de prueba que permitieron solicitar ante un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión en contra de Manuel Alberto “N”, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

Posterior a su detención, el investigado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo reclama, para que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.