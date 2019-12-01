Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole; menor que falleció tras ser sometida a una cirugía estética

Durango, Durango, a 27 de septiembre de 2025.- La Fiscalía de Durango informó sobre la detención de Paloma “E” y Víctor “R”, madre y padrastro de Paloma Nicole, la joven de 14 años de edad que perdió la vida tras ser sometida a una cirugía estética. Ambos habrían estado implicados en la realización del procedimiento sin consentimiento del padre de la menor.

Carlos Arellano, padre de la adolescente, aseguró que nunca autorizó la operación. Según su testimonio, la madre le dijo que la menor se trasladaría a la sierra el 11 de septiembre para aislarse por un supuesto contagio de Covid-19. Días después, el 15 de septiembre, le notificaron que su hija estaba grave en la clínica Santa María de Durango, donde la encontró en coma e intubada tras un paro cardiorrespiratorio.

La necropsia estableció que la causa de muerte fue edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Durante el velorio, Arellano identificó cicatrices e implantes en el cuerpo de su hija, lo que confirmó que había sido sometida a un procedimiento de aumento de senos. Ante esto, exigió a las autoridades esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

En redes sociales el medio hermano de Paloma Nicole, Christopher Olivas, denunció que la familia había recibido amenazas y acoso tras la difusión de lo ocurrido. Asimismo, pidió respeto hacia la memoria de la joven y que se espere a que las investigaciones oficiales concluyan para conocer la verdad de lo sucedido.