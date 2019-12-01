Sorpresa en el Estadio León Chávez de Irapuato, el Canario goleó a la Trinca Fresera

Irapuato, Guanajuato, 18 de octubre de 2025.- Sorpresa en el Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, Guanajuato. Sorpresota. El Atlético Morelia que no había ganado como visitante fue y goleó a la Trinca Fresera que no había perdido como local. Sorpresotota. Máxime que el conjunto michoacano había recibido muchos goles en patio ajeno y esta noche no solamente clavó 3 por conducto de José Flores (44’), Rubén del Campo (57’) y Oziel García (77’), sino que mantuvo su portería en 0, gracias a 4 grandísimas atajadas de su guardameta Antonio Torres.

Mario Ortiz, entrenador del conjunto canario, mandó un parado con muchos hombros en la retaguardia, con los que aguantó el temporal, porque el Irapuato salió por todas las canicas, pero Antonio Torres bajó la cortina y sacó tres cabezazos con etiqueta de gol de la Trinca Fresera. Durante los primeros 15 minutos los Canarios no rebasaron la media cancha y fue hasta la media hora que hicieron un tiro a la portería, el que sin problemas detuvo el Gansito Hernández.



Pero el cuadro visitante adelantó líneas para la parte concluyente del primer tiempo y en un contrataque por el lado izquierdo salió un centro que José Flores, a bocajarro, le metió cabezazo certero para abrir el marcador, hacer el gol de la quiniela y dejar helada a la multitud que casi llenó el León Chávez. La sorpresa se había iniciado y el cuadro fresero cayó en un desangelamiento que le hizo perder las ideas, lo que pagaría muy caro en la parte complementaria.



Mario Ortiz le movió a su oncena y rápidamente tuvo buenos resultados, porque el recién ingresado, el suizo mexicano Rubén Flores, recibió balón dentro del área al minuto 57, con la marca encimosa del defensa central jaló del gatillo, el balón pegó en el zaguero, pero el rebote le quedó nuevamente al atacante canario, quien volvió a disparar para vencer al Gansito Hernández, quien veía caer por segunda vez su portería en ese partido de locos, porque antes de sus dos goles, no se veía como el Atlético Morelia pudiera anotar.



Y lo que faltaba. El Irapuato se adueñó nuevamente de las acciones y de la mitad de la cancha, por lo que nuevamente jugaba en la zona defendida por el conjunto michoacano, pero sin inquietar mucho la portería rival y, cuando tuvo una llegada, nuevamente se agigantó la presencia del guardameta Antonio Torres que sacó a una mano un tiro con etiqueta de gol. Y poco después, el defensor rojiamarillo Oziel García se fue al ataque y en un tiro de esquina a favor prendió de volea una pelota que se fue a incrustar poderosamente en la portería fresera para que la sorpresa fuera grandísima y cayera el 0-3, lo que ni propios, ni extraños, ni freseros, ni canarios habían imaginado.



Y aunque la anotación fue al minuto 77 de tiempo corrido, todavía faltaban 25 minutos de partido, porque el silbante concedió 10 minutos de compensación, los que se alargaron a poco más 11, pero aunque el Irapuato atacaba con muchos hombres, se le nublaban las ideas porque recurrió una y mil veces al pelotazo a la olla y eso facilitó la labor defensiva del conjunto canario que, por primera vez en el Clausura del 2025, ganó como local y lo hizo quitándole el invicto en esa plaza al Irapuato del Borita Alcántar. Así sea.



IRAPUATO: Humberto Hernández, Elbis Sousa, Juan de Alba (César Santana, 80’), Raúl Sandoval (Rafael Martínez, 60’), Ricardo Peña, Eduardo del Ángel (Alan Rodríguez, 80’), Juan Gamboa (Guillermo Muñoz, 60’), Jassiel Ruiz, Julio Doldán, Juan Pucheta (Juan Delgado, 60’) y Benjamín Sánchez. DT: Daniel Alcántar.



ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Walter Ortega, Uziel García, Diego Gallegos, Brayton Vázquez, Raúl Torres, Brian Figueroa (Édgar Martínez, 70’), Arturo Palma (Gael Moreno, 70’), Jaziel Martínez (Mauro Nambo, 70’), Francisco Figueroa (Josué Domínguez, 82’) y José Flores (Rubén del Campo, 51’). DT: Mario Ortiz.