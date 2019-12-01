Captura Fiscalía Michoacán a mujer que extorsionaba a directora escolar para no denunciarla a la SEP: le quitó 37 mil pesos y buscaba 20 mil más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 23:46:37

Uruapan, Mich., a 18 de octubre de 2025.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de su Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), logró la detención de Adriana “N”, señalada como presunta autora de un impactante caso de extorsión contra la directora de un plantel educativo local.

Según las investigaciones, desde el 1 de octubre, la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidantes por parte de una mujer que le exigía dinero a cambio de no denunciarla ante la SEP por supuestos problemas en la inscripción de un menor.

Las presiones y amenazas fueron tan insistentes que la afectada, temiendo represalias, realizó varios depósitos bancarios por un total de 37 mil pesos, a cuentas vinculadas con la detenida y otra cómplice.

Pero la historia no terminó ahí. Adriana “N” fue sorprendida en pleno acto, cuando acudió personalmente al centro educativo para exigir otros 20 mil pesos en efectivo. Gracias a una rápida acción conjunta entre la UECS y la Policía Municipal, fue detenida en el lugar, asegurándosele dos teléfonos móviles y tarjetas SIM que habrían sido utilizadas para las amenazas.

Ahora, la mujer se encuentra a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

La Fiscalía michoacana reafirmó su compromiso de no tolerar actos de extorsión y de proteger la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, asegurando que “no habrá impunidad”.