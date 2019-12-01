Detienen a José Ramón “N”, quinto implicado en el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 22:40:09
Veracruz, Veracruz, a 19 de agosto de 2025.- La Fiscalía del Estado de Veracruz, informó que se llevó a cabo la detención de José Ramón “N”, presuntamente implicado con el secuestro y asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández, indicando que con este, ya son 5 los detenidos relacionados al atroz acto.

Elementos de la Fiscalía fueron los encargados de detener a dicho sujeto, quien ya contaba con una orden de aprehensión girada a su nombre por el delito de secuestro agravado.

Tras el arresto, el individuo fue presentado ante un juez, el cual dictó prisión preventiva como medida cautelar, dentro del proceso penal 116/2025.

“Se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Regional Tuxpan realizó la imputación correspondiente en contra de José Ramón “N”, indicó la institución.

Es de recordar que la maestra fue privada de la libertad en Veracruz, el pasado mes de julio por un grupo del crimen organizado al negarse a pagar una cuota de cobro de piso, motivo por el cual luego de ser grabada, fue torturada hasta la muerte.

