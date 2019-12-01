Detienen a Jesús Jaime “N”; sujeto que fue sorprendido desnudo dentro un auto con una niña de 12 años en SLP

Detienen a Jesús Jaime “N”; sujeto que fue sorprendido desnudo dentro un auto con una niña de 12 años en SLP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 21:09:20
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 5 de septiembre de 2025.- Elementos de la policía municipal de San Luís Potosí, informaron que el día jueves, durante un patrullaje de seguridad en la calle Demócrito, colonia Las  Pilitas, fue sorprendido un sujeto el cual estaba desnudo al interior de su vehículo, con una menor de 12 años de edad, motivo por el cual fue detenido en flagrancia por el delito de violación.

El sujeto, fue identificado como Jesús Jaime “N”, quien aseguran, es entrenador de futbol. La madre de la víctima, comentó que el sujeto les impartía clases a sus hijas de tan solo 12 años de edad y presuntamente las tenía amenazadas.

Sobre los hechos se informa que los elementos de la policía, identificaron un carro sospechoso, mustang, color rojo, con los vidrios polarizados, afirmando que pensaban que se trataba de un coche abandonado, al examinar el coche, lograron ver en el asiento trasero a dos personas una de ellas desnuda.

Los oficiales ordenaron a las personas que se encontraban dentro del vehículo que descendieran, pero el único que salió del vehículo fue Jesús Jaime “N”, dejando en el interior a la menor de edad, acto seguido los oficiales detuvieron al sujeto, y se pusieron en contacto con la madre de la víctima, tal como marcan los protocolos de protección.

La madre de la víctima arribó al lugar inmediatamente, reconociendo al detenido indicándole a los oficiales que el era el entrenador de sus hijas. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía, quienes determinaran la situación legal del detenido en las próximas horas.

 

Noventa Grados
