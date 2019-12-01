Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 13:15:46

Timgambato, Michoacán, a 20 de noviembre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar de frente contra un camión de carga, un taxista perdió la vida, hechos registrados en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la desviación a San Ángel Zurumucapio, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron chocados un camión de carga y un taxi, el chofer de este último, sin vida.

Con base en lo anterior, personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.