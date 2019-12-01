Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 12:19:15

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), anunció que avanza en el desarrollo de aeronaves no tripuladas, drones y sistemas de inteligencia artificial para fortalecer las operaciones de seguridad en el país.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal detalló que los proyectos son dirigidos por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México (ININDETEC).

Ene se sentido, destacó que más de 200 especialistas, entre militares y civiles, trabajan en el diseño de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar las capacidades operativas de la institución.

Por su parte, el capitán de Corbeta del Cuerpo General Piloto Helicopterista, Adolfo Tadeo Pineda Antillón integrante del organismo dijo en entrevista para el medio Excélsior que, la fabricación de aeronaves no tripuladas comenzó hace más de 15 años con pequeños proyectos de investigación que evolucionaron hasta convertirse en plataformas aéreas desarrolladas y manufacturadas por personal mexicano.

Igualmente destacó que los drones son resultado del trabajo conjunto de ingenieros, investigadores, personal militar y especialistas civiles, quienes participan en el diseño y perfeccionamiento de los sistemas.

“Todas esas operaciones han sido muy exitosas por medio de estas herramientas, evitamos poner en riesgo al personal naval, hacemos más eficientes las operaciones, reducimos costos y logramos mejores resultados”, destacó el mando naval.