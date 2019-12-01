Detienen a cuatro personas en posesión de estpuefacientes en Uruapan y Zamora, Michoacán 

Morelia, Michoacán, 5 de enero del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas acabo en los municipios de Uruapan y Zamora como parte del Plan Paricutín, permitieron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detener a cuatro personas en posesión de diversos envoltorios que contenían sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Sobre el particular se informó que el primer hecho tuvo lugar en la colonia Jesús Romero Flores en la ciudad de Uruapan, sitio donde el personal de la Guardia Civil, Guardia Nacional (GN) y la Policía local aseguraron a un hombre y una mujer, a quienes les decomisaron siete bolsas transparentes con la citada droga.

En Zamora, tras patrullajes para la disuasión del delito efectuados en la localidad de Miguel Regalado, los agentes de la Guardia Civil en conjunto con la GN y la Policía Municipal detuvieron a un hombre y una mujer en portación de seis dosis de sustancia granulada, presunta metanfetamina.

Una vez realizadas las actuaciones respectivas, los ahora indiciados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.