Detienen a Bruno “N”, sujeto acusado de haberle quitado la vida a su madre en el Estado de México

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 19 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que sus agentes lograron la detención de Bruno “N”, sujeto al que se le imputa el delito de homicidio calificado en agravio de su madre, indican que el hecho se perpetró el pasado 7 de agosto en una vivienda del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Fuentes oficiales indican que, el día de los hechos, Bruno “N” y su madre comenzaron una discusión en un inmueble ubicado en la colonia San Francisco Tepojaco, de esta demarcación, en la cual, la discusión fue saliendo de control, acto seguido, el hoy detenido golpeó a su madre de 65 años de edad, para después atacarla con un objeto punzocortante, causándole así la muerte.

Después de los hechos indican que Bruno “N” huyó del lugar, motivo por el cual la FGJEM solicitó a un juez que girara una orden de aprehensión en contra del individuo.

“Tras ser detenido en esta región de la entidad, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra”, indicó la institución.