Detienen a Brayan “N” por presunta agresión contra adolescente de 15 años en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:02:31

Zitácuaro, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– Brayan “N” fue detenido por su probable participación en un delito de índole sexual en agravio de una adolescente de 15 años, en el municipio de Hidalgo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, cuando la adolescente se encontraba en un domicilio acompañada de su hermana, el ahora detenido y otras personas.

Según la carpeta de investigación, el señalado habría aprovechado que la menor se encontraba cansada para llevarla a una habitación, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Tras las indagatorias, la Fiscalía Regional de Zitácuaro logró establecer la identidad del probable responsable y obtuvo una orden judicial para su detención.

Brayan “N” será presentado ante un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.