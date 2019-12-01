Detienen a 6 en Acapulco; estarían relacionados con ataque que dejó 3 agentes federales heridos

Acapulco, Guerrero, a 20 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a seis personas presuntamente ligadas a un ataque que dejó tres agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con heridas, así como a un presunto delincuente sin vida, en un balneario ubicado en Acapulco Guerrero.

A través de redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch apuntó que en la detención se aseguraron armas y droga y que uno de los detenidos era Antonio ‘N’, autor intelectual del ataque, y a quien fuentes de seguridad y medios locales identificaron como Antonio Bautista Vargas, alias ‘El Cabañas’, presunto líder del la célula criminal “Los Rusos”.

El hombre señalado como líder criminal está vinculado a los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo y fue capturado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos junto a una mujer que lo acompañaba.

Asimismo, el funcionario federal detalló que la captura de los sospechosos se realizó a la altura de la caseta Paso-Morelos, en donde los agentes detuvieron un vehículo en el que viajaban tres hombres y tras una revisión de seguridad se les hallaron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana.