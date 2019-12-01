En Lázaro Cárdenas, Michoacán detienen a presunto responsable de violación en agravio de su sobrina

En Lázaro Cárdenas, Michoacán detienen a presunto responsable de violación en agravio de su sobrina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 10:08:57
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- José Luis “N”, quien sería el presunto responsable de la comisión del delito de violación, en agravio de su sobrina, cometido en Lázaro Cárdenas, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que investigaciones efectuadas por la Fiscalía Regional establecen que en octubre de 2020 y septiembre de 2022, el investigado atacó sexualmente a la niña, cuando se encontraban en un domicilio de este municipio.

La víctima contó a sus familiares lo sucedido, por lo que fue presentada una denuncia; posteriormente un agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra del investigado, la cual fue obsequiada.

Policías de Investigación detuvieron a José Luis “N” y lo presentaron ante el Juez de Control que en próximas horas definirá su situación legal.

