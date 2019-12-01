García Harfuch comparecerá ante el Senado de la República el próximo martes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 08:57:15

Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch comparecerá el próximo 21 de octubre ante el Pleno del Senado de la República, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior lo anunció la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta en el Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo Juárez, en un mensaje en redes sociales.

En la publicación, la legisladora federal por el partido Morena, resaltó que ese mismo día se conmemorará el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

Por otra parte, en temas de orden legislativo, la senadora informó que esta semana se turnarán a comisiones para su análisis y discusión las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.