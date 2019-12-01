Hallan cadáver en Tarímbaro, Michoacán

Hallan cadáver en Tarímbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 10:07:26
Tarímbaro, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona el cual presentaba huellas de violencia y estaba envuelto en bolsas de plástico, fue localizado en un paraje de la carretera Morelia-Salamanca, en las inmediaciones de la planta de Pemex.

Al reelecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba tirado un bulto que parecía ser un cuerpo humano.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba huellas de violencia y estaba envuelto en bolsas plásticas.

Restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
