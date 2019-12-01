Joven pierde la vida, al sufrir accidente en la presa del Carmen 

Joven pierde la vida, al sufrir accidente en la presa del Carmen 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 09:18:03
El Marqués, Querétaro, a 20 de octubre 2025.- Un joven de aproximadamente 17 años de edad, originario de San Miguel Amazcala, perdió la vida, luego de sufrir un accidente en presa del Carmen en el municipio de El Marqués.

El joven estaba realizando actividades acuáticas, en una moto, cuando la corriente lo atrapó, lo arrastró y posteriormente ocasionó que cayera en la cortina de agua, en donde lamentablemente murió.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

