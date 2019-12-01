Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa

Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 07:48:01
Tapilula, Chiapas, a 20 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno capturó a seis hombres en posesión de un arsenal de alto calibre y equipo táctico de grado militar, quienes se identificaron como miembros de una organización criminal de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, la detención se llevó a cabo mientras los elementos de la fuerza interinstitucional patrullaban sobre el tramo carretero Tapilula a Rayón, en el estado de Chiapas.

Según el reporte, al notar la presencia de las autoridades, el conductor de una camioneta aceleró e intentó darse a la fuga, por lo que inició una corta persecución que terminó  a la altura del hotel Las Cabañitas.

Dentro de la camioneta viajaban integrantes del Cártel de Sinaloa, los cuales fueron detenidos en posesión de:

  • 12 armas largas tipo cuerno de chivo
  • mil 640 cartuchos de calibre 7.62×39
  • 89 cartuchos de calibre 7.62×51
  • 110 cartuchos de calibre 5.56×39
  • 36 cargadores de plástico y 20 metálicos de capacidad de 30 cartuchos 7.62×39
  • 4 cargadores de plástico con capacidad de 30 cartuchos calibre 5.56×40
  • 2 cargadores metálicos con capacidad de 20 cartuchos calibre 7.62×51
  • 1 cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62×51
  • 12 chalecos balísticos con placas
  • 2 cascos balísticos
  • 2 pantalones de color caqui
  • 2 guerreras color verde militar
  • 1 marro brechador
  • 220 ponchas llantas metálicas

Los hombres fueron identificados como: Adolfo N. y Junior N., originarios de Guatemala, así como los mexicanos Juan N., Hernán N., Eduardo N. y Luis N.

