Caen 6 en Chiapas en posesión de arsenal; afirman ser miembros de organización criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 07:48:01

Tapilula, Chiapas, a 20 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno capturó a seis hombres en posesión de un arsenal de alto calibre y equipo táctico de grado militar, quienes se identificaron como miembros de una organización criminal de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, la detención se llevó a cabo mientras los elementos de la fuerza interinstitucional patrullaban sobre el tramo carretero Tapilula a Rayón, en el estado de Chiapas.

Según el reporte, al notar la presencia de las autoridades, el conductor de una camioneta aceleró e intentó darse a la fuga, por lo que inició una corta persecución que terminó a la altura del hotel Las Cabañitas.

Dentro de la camioneta viajaban integrantes del Cártel de Sinaloa, los cuales fueron detenidos en posesión de:

12 armas largas tipo cuerno de chivo

mil 640 cartuchos de calibre 7.62×39

89 cartuchos de calibre 7.62×51

110 cartuchos de calibre 5.56×39

36 cargadores de plástico y 20 metálicos de capacidad de 30 cartuchos 7.62×39

4 cargadores de plástico con capacidad de 30 cartuchos calibre 5.56×40

2 cargadores metálicos con capacidad de 20 cartuchos calibre 7.62×51

1 cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62×51

12 chalecos balísticos con placas

2 cascos balísticos

2 pantalones de color caqui

2 guerreras color verde militar

1 marro brechador

220 ponchas llantas metálicas

Los hombres fueron identificados como: Adolfo N. y Junior N., originarios de Guatemala, así como los mexicanos Juan N., Hernán N., Eduardo N. y Luis N.