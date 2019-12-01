Llegada del frente frío 8 ocasionará lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 07:27:22

Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 8 ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones: Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones: Selva, Fronteriza y Soconusco).

De igual forma, originará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (región: Papaloapan), Tabasco (regiones: Sierra y Chontalpa) y Oaxaca (regiones: Papaloapan, Istmo y Sierra Norte); y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (región: Las Montañas), Puebla (regiones: Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), y zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias y chubascos en el noreste de México.

Mientras tanto, un canal de baja presión generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste); así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Chihuahua.

Pronóstico de lluvias para este 20 de octubre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones Selva, Fronteriza y Soconusco).

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones Selva, Fronteriza y Soconusco). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Papaloapan), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Tabasco (regiones Sierra y Chontalpa).

Veracruz (región Papaloapan), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Tabasco (regiones Sierra y Chontalpa). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero (sureste), Veracruz (región Las Montañas), Campeche (sur y suroeste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero (sureste), Veracruz (región Las Montañas), Campeche (sur y suroeste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: