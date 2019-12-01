Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos

Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos
Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos
Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 09:01:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó el choque volcadura de un vehículo, hechos registrados en la carrera Zitácuaro-San Felipe Los Alzati en Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia Valle Verde se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes encontraron chocados dos vehículos, dentro de uno de ellos los cuerpos sin vida de dos personas.

Con base en lo anterior al sitio acudió personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a los dos baleados en Uruapan, Michoacán; uno murió en el hospital
Cae novia de líder criminal de Tláhuac y 3 personas más en posesión de cientos de estupefacientes
Asesinan a Bernardo Bravo, líder agrícola de Apatzingán: Silencian a la voz más valiente del limón en Michoacán
Hallan sin vida al tránsito Juan Antonio Medina Juárez, privado de la libertad en agosto
Más información de la categoria
En solo 7 minutos se roban piezas invaluables del museo de Louvre en París; es el más grande robo en un siglo
Asesinan a Bernardo Bravo, líder agrícola de Apatzingán: Silencian a la voz más valiente del limón en Michoacán
Trafico de estupefacientes "duros" en Morelia, la realidad en la capital de Michoacán; solo en septiembre se aseguran 12 mil dosis
García Harfuch comparecerá ante el Senado de la República el próximo martes
Comentarios