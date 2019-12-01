Accidente en Zitácuaro, Michoacán deja dos muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 09:01:23

Zitácuaro, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- Un saldo de dos personas muertas fue el que dejó el choque volcadura de un vehículo, hechos registrados en la carrera Zitácuaro-San Felipe Los Alzati en Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la colonia Valle Verde se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes encontraron chocados dos vehículos, dentro de uno de ellos los cuerpos sin vida de dos personas.

Con base en lo anterior al sitio acudió personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.