Detiene la FGE Michoacán a dos presuntos responsables de extorsión agravada

Morelia, Michoacán, a 6 de enero 2025.- Yesenia “N” y Arturo “N”, quienes son señalados de ser los presuntos responsables en el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de una mujer y de una empresa agrícola al apoderarse de 45 millones de pesos, fueron detenida por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en el mes de abril de 2024, la víctima, en su calidad de administradora de una empresa agrícola, contrató a Yesenia “N”, otorgándole poder para realizar actos de cobranza y administración. No obstante, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse discrepancias en las cuentas bancarias de la empresa.

Tras una revisión financiera, se detectó que la investigada habría realizado diversas transferencias bancarias, sin consentimiento ni autorización de la persona moral, hacia cuentas de terceros que no guardaban relación alguna con la empresa, por un monto aproximado de 45 millones de pesos.

Derivado de lo anterior, el 11 de junio de 2025, la víctima solicitó a Yesenia “N” la devolución del recurso indebidamente dispuesto; sin embargo, la investigada la habría amenazado de muerte, negándose a reintegrar el dinero.

Asimismo, el 24 de junio de 2025, al salir la víctima de una propiedad de su pertenencia, fue interceptada por Yesenia “N”, Arturo “N” y tres personas más, quienes presuntamente portaban armas de fuego, ocasión en la que nuevamente la amenazaron, manifestándole que no devolverían el dinero y que acudirían a su oficina para exigir el pago de 250 mil pesos.

Los hechos fueron denunciados ante la Unidad de Delitos Patrimoniales, que llevó a cabo las investigaciones correspondientes, mismas que permitieron establecer la posible responsabilidad de los investigados, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por personal de la institución.