Detiene FGE a Jorge Arturo “N” presunto responsable de violencia digital a la intimidad sexual, en agravio de su expareja

Uruapan, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- Debido a las tareas de invstigacion, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Jorge Arturo “N”, de 28 años de edad, por su posible relación en el delito de violencia digital a la intimidad sexual, cometido en agravio de su expareja.

De acuerdo con las constancias de la investigación, la víctima sostenia una relación con el investigado desde 2017, con quien tuvo dos hijos. En 2022, el hombre tomó fotografías y videos de carácter sexual con el compromiso de no difundirlos.

Sin embargo, tras dar por terminada la relación en octubre de ese mismo año, el 13 de noviembre del 2022 la mujer fue alertada por compañeros de trabajo sobre la aparicion de imágenes y videos íntimos en un perfil de Facebook. Posteriormente corroboró que la persona detrás de dicha cuenta era su expareja.

La victima denunció los hechos ante la Fiscalía Regional de Uruapan, que integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente. El mandato judicial fue otorgado por un Juez de Control y cumplimentado por agentes de la FGE en coordinación con la Guardia Civil.

El detenido fue internado en el Centro Penitenciario local y conducido ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.