Detenidos en altamar con 600 kilos de estupefacientes, vinculados a proceso en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:45:58

Ciudad de México, 25 de agosto de 2025. — En un nuevo golpe al narcotráfico marítimo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres sorprendidos mientras transportaban más de 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína frente a las costas de Guerrero.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los detenidos fueron identificados como Álvaro “C”, Víctor “C”, Luis “L” y Santos “A”, quienes enfrentarán cargos por delitos contra la salud con la agravante de pandilla.

Los hechos ocurrieron a 155 millas náuticas al suroeste del puerto de Acapulco, cuando personal de la Secretaría de Marina, en funciones de Guardia Costera, detectó una embarcación sospechosa con tres motores fuera de borda. La nave carecía de bandera, matrícula, equipo de seguridad y cualquier tipo de documentación, lo que derivó en una revisión exhaustiva.

En el interior se localizaron 600 paquetes con un peso neto de 601 kilos de cocaína, lo que llevó a la detención inmediata de los cuatro tripulantes.

El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para que un Juez de Distrito con sede en Guerrero ordenara la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa. Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.