Detención por delitos contra la salud y portación de armas marca operativos simultáneos en Irapuato y Silao

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:07:01

Guanajuato, Guanajuato, 14 de noviembre del 2025.– La persecución de delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas encabezó una serie de operativos implementados por la Fiscalía General del Estado, los cuales derivaron en la detención de 22 personas durante acciones coordinadas en los municipios de Irapuato y Silao.

Las intervenciones, ejecutadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, fueron resultado de un proceso de investigación e inteligencia que permitió intervenir diversos inmuebles mediante órdenes judiciales. Durante los operativos participaron agentes ministeriales, peritos criminalistas y analistas de información.

Como parte de los aseguramientos, las autoridades decomisaron 16 vehículos, ocho armas de fuego, más de 18 mil dosis de drogas listas para su comercialización, así como cartuchos, básculas, dinero en efectivo y equipo de comunicación, todos integrados como indicios en las carpetas de investigación.

Las personas detenidas fueron identificadas como: Juan Pablo “N”, Luis Arath “N”, José Luis “N”, Alejandra “N”, Frida Nayeli “N”, Pedro Jesús “N”, Abel Hipólito “N”, Luis Antonio “N”, Rogelio “N”, Efrén “N”, Juan Antonio “N”, Nathziel Alejandra “N”, Juan de Dios “N”, Marcos “N”, Juan José “N”, José Macario “N”, Santos Damián “N”, Luis Miguel “N”, Carlos Martín “N”, Martín Castro “N”, María Margarita “N” y Joel “N”.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos están presuntamente relacionados con la posesión de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del ejército, así como delitos contra la salud con fines de comercio en su modalidad de venta.

Hasta ahora, ocho personas han sido vinculadas a proceso penal, mientras que el resto continúa a disposición de la autoridad competente, en espera de que se determine su situación jurídica.