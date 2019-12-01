"Detención absurda": Alcalde de Jiquilpan niega acusaciones contra su secretario, policías cuentan con acreditación y patrulla no es apócrifa 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 16:22:40
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- Como  absurda y fuera de lugar, calificó Gerardo Olloqui Estrada, presidente municipal de Jiquilpan, la detención  contra su secretario del Ayuntamiento,  también negó  tener patrullas apócrifas dentro de su corporación policial.

En entrevista telefónica, indicó que Luis Ángel N., es un persona integra e incapaz de incurrir en el delito que se le imputa, que es relacionado con  la creación y difusión de videos con amenazas.

"Lo que yo te puedo decir, es que yo conozco al licenciado es una persona íntegra incapaz lo digo así de poder hacer una cuestión de esta, entonces yo ahorita tengo reunión justamente para ver esa situación, ver como está la cosa y bueno pues tomar una determinación, pero la verdad se me hace una detención absurda y con declaraciones y imputaciones fuera del lugar, pero bueno esperaré a que me den una información", comentó el alcalde de extracción PRD- M, previo a su arribo a la Fiscalía General de Michoacán, donde buscaría un encuentro con el titular de la FGE Carlos Torres Piña.

En relación a la detención de tres agentes de la policía municipal, junto con el secretario del ayuntamiento, comentó que todos están acreditados y portaban armas registradas como parte de la licencia colectiva.

Gerardo Olloqui Estrada, agregó que la patrulla que la Fiscalía General del Estado, señala como "apócrifa", esta debidamente  registrada como parte   del parque vehicular de la policía local.

"Esos tres elementos de policía son policías dados de alta en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, las armas que traían son armas de la misma licencia colectiva, son armas municipales, la patrulla no es apócrifa, la patrulla es una patrulla que tiene ahí cuatro años en el ayuntamiento ya después de cuatro años salió apócrifa,  pues es lo que no me cuadra pues entonces", declaró el alcalde de Jiquilpan.

