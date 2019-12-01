Destruye la FGE 100 kilogramos de estupefacientes en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 20:04:40

Uruapan, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- En cumplimento a lo establecido en la ley y con total apego a la legalidad, transparencia y correcto manejo de sustancias, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo la destrucción de narcótico asegurado como parte de diversas investigaciones y actuaciones realizadas en la región de Uruapan.

Sobre el particular se informó que dicha actividad se efectuó en coordinación con la Contraloría de la FGE, la Fiscalía Regional de Uruapan y la Coordinación General de Servicios Periciales, en estricto cumplimiento a los protocolos establecidos para el manejo y disposición final de sustancias ilícitas.

Durante la incineración, fueron destruidos 100 kilogramos de narcóticos, así como 2 mil 660 indicios relacionados con 348 carpetas de investigación, previamente autorizados por la autoridad competente.