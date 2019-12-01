Destaca Gobierno Federal descenso de Michoacán al lugar 13 en incidencia de homicidios

Destaca Gobierno Federal descenso de Michoacán al lugar 13 en incidencia de homicidios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 09:44:56
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Ciudad de México, 14 de abril de 2026.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el balance de criminalidad correspondiente al mes de marzo de 2026, donde se destacó que el estado de Michoacán ocupa actualmente la decimotercera posición en la incidencia de homicidio doloso en el país.

Con ello, la entidad se mantiene fuera de los focos rojos de mayor violencia que concentran la mitad de los delitos de este tipo en México.

Al situarse en el puesto número 13, Michoacán muestra un cambio significativo respecto a años anteriores donde la entidad solía figurar entre los primeros cinco lugares de violencia.

Figueroa Franco detalló que, de acuerdo a cifras oficiales, siete entidades federativas concentran el 50.2% de todos los homicidios dolosos registrados en marzo, como Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.

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