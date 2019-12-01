Despojan de su camioneta a mano armada a la titular del Instituto de la Defensoría Pública de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 19:59:46

Cuernavaca, Morelos, a 1 de diciembre de 2025.- La titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, Everest Alejandra López Romero, sufrió el robo de su camioneta por parte de sujetos armados el pasado fin de semana en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron sobre la calle Yautepec, de la colonia Flores Magón, cuando la funcionaria se encontraba llegando a su vivienda.

Según las imágenes que quedaron grabadas en una cámara de videovigilancia y que están circulando en redes sociales, un carro color blanco le cerró el paso y al menos dos hombres descendieron del mismo para despojarla de la camioneta RAM 700, color blanco, modelo 2025.

Asimismo, las autoridades indicaron que cundo los presuntos delincuentes se acercaron a ella, dispararon un arma de fuego para amedrentarla.

En el video se muestra que uno de los agresores la obliga a bajarse de la camioneta, al mismo tiempo de que le arrebataba las llaves, mientras que otro permanecía debajo de la unidad, y supuestamente otro se encontraba amenazándola arriba de la misma.

Al bajarse López Romero, uno de los agresores se llevaron la camioneta y los otros lo siguieron en el otro automóvil que llevaban.

Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ya fue localizada la camioneta o si hay detenidos por el hecho.