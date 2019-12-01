Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp

Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:54:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a 22 de agosto 2025.- Personal de Gabinete de Seguridad federal localizó y destruyó un laboratorio clandestino utilizado para producir estupefacientes en el estado de Michoacán.

De acuerdo con información oficial, el sitio para la producción de drogas sintéticas estaba ubicado en el municipio de Nuevo San Juan Paragaricutiro, en donde se aseguraron:

  • 50 kilos de metanfetamina
  • mil litros de sustancias químicas
  • tres reactores de síntesis orgánica
  • ocho condensadores
  • seis centrifugadoras.

Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el aseguramiento del narcolaboratorio representó una afectación de mil 210 millones de pesos a organizaciones delictivas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan dos cuerpos en Centro Histórico de Puebla; dejan mensaje amenazante contra líder comerciante
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
En Morelia, Michoacán aseguran 900 dosis de estupefacientes y detienen a dos personas
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Familiares bloquean carretera en Tzintzuntzan para exigir la aparición de Leodegario Cerda, quien desapareció en Quiroga
Justicia de EEUU da 90 días más a García Luna para que apele su sentencia de 38 años en prisión
Comentarios