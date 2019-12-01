Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:54:33

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a 22 de agosto 2025.- Personal de Gabinete de Seguridad federal localizó y destruyó un laboratorio clandestino utilizado para producir estupefacientes en el estado de Michoacán.

De acuerdo con información oficial, el sitio para la producción de drogas sintéticas estaba ubicado en el municipio de Nuevo San Juan Paragaricutiro, en donde se aseguraron:

50 kilos de metanfetamina

mil litros de sustancias químicas

tres reactores de síntesis orgánica

de síntesis orgánica ocho condensadores

seis centrifugadoras.

Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el aseguramiento del narcolaboratorio representó una afectación de mil 210 millones de pesos a organizaciones delictivas.