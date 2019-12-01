Desmantelan huerta de aguacate como parte de reparación del daño por delitos contra el ambiente en Los Reyes, Michoacán

Los Reyes, Michoacán, a 29 de octubre 2025.- Como parte de las acciones de reparación del daño establecidas dentro de una causa penal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, llevó a cabo el desmantelamiento de una huerta de aguacate.

Sobre el particular se informó que en cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de Control, dentro una causa penal, personal de la Fiscalía, en coordinación de la Guardia Comunal, agentes de investigación, peritos e intérprete del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se constituyó en el predio rústico Piedra de Olla y/o Potrero, ubicado en la localidad de J. Jesús Tzirio, municipio de Los Reyes.

Durante la diligencia se llevó a cabo el retiro de casi 200 plantas de aguacate establecidas de manera irregular en dicho predio, como parte del plan de reparación del daño acordado en suspensión condicional al proceso de los imputados José Luis “N”, Francisco “N”, Marcelina “N”, Javier “N”, José Guadalupe “N”, Abelardo “N” y Graciela “N”.

Estas acciones permitirán dar continuidad a los trabajos de reforestación previstos para la recuperación del área afectada, reafirmando el compromiso de la Fiscalía General del Estado.